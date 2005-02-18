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Wiliwilliam Des fans (beaucoup) envahissent le terrain 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40264 Karma: 20725

Voici la vue aérienne des fans qui envahissent le terrain.

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Le Racing Club de Lens atteint la finale de la coupe de France en battant le FC Toulouse 4-1. Lens n'avait pas atteint la finale depuis 28 ans.Voici la vue aérienne des fans qui envahissent le terrain.

Contribution le : Aujourd'hui 09:01:31

Yazguen Re: Des fans (beaucoup) envahissent le terrain 0 #2

Je poste trop Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 16137 Karma: 17180

L'arbitre se doutait qu'il y allait avoir envahissement du terrain, vu comment il courait en même temps qu'il sifflait la fin du match Oui j'ai vu ça hier soirL'arbitre se doutait qu'il y allait avoir envahissement du terrain, vu comment il courait en même temps qu'il sifflait la fin du match

Contribution le : Aujourd'hui 09:17:21

Gog077 Re: Des fans (beaucoup) envahissent le terrain 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 2476 Karma: 1431 Je trouve ça magnifique cet effet de foule vu du ciel ! Comme si un aimant attire des particules.

Contribution le : Aujourd'hui 09:30:56