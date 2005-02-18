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Wiliwilliam
Des fans (beaucoup) envahissent le terrain
 1  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40264
Karma: 20725
Le Racing Club de Lens atteint la finale de la coupe de France en battant le FC Toulouse 4-1. Lens n'avait pas atteint la finale depuis 28 ans.
Voici la vue aérienne des fans qui envahissent le terrain.


Contribution le : Aujourd'hui 09:01:31
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Yazguen
Re: Des fans (beaucoup) envahissent le terrain
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 18/02/2005 18:32
Post(s): 16137
Karma: 17180
Oui j'ai vu ça hier soir
L'arbitre se doutait qu'il y allait avoir envahissement du terrain, vu comment il courait en même temps qu'il sifflait la fin du match 😁

Contribution le : Aujourd'hui 09:17:21
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Gog077
Re: Des fans (beaucoup) envahissent le terrain
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2476
Karma: 1431
Je trouve ça magnifique cet effet de foule vu du ciel ! Comme si un aimant attire des particules.

Contribution le : Aujourd'hui 09:30:56
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