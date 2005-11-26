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Skwatek
Aller en teuf en parapente
 1  #1
Je poste trop
Inscrit: 26/11/2005 17:41
Post(s): 47925
Karma: 25938
Le weed-end dernier, un parapentiste s'est rendu à une free party organisée sur la plateau du Larzac.


https://www.facebook.com/reel/2400854547100591 rave

Contribution le : Aujourd'hui 09:30:06
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Gog077
Re: Aller en teuf en parapente
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2476
Karma: 1431
J'avais lu "aller au taf" 😃

Et sinon il rentre comment ? On a le droit de piloter bourré ?

Contribution le : Aujourd'hui 09:33:02
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