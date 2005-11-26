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Skwatek Aller en teuf en parapente 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 47925 Karma: 25938





rave Le weed-end dernier, un parapentiste s'est rendu à une free party organisée sur la plateau du Larzac. https://www.facebook.com/reel/2400854547100591 rave

Contribution le : Aujourd'hui 09:30:06

Gog077 Re: Aller en teuf en parapente 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 2476 Karma: 1431



Et sinon il rentre comment ? On a le droit de piloter bourré ? J'avais lu "aller au taf"Et sinon il rentre comment ? On a le droit de piloter bourré ?

Contribution le : Aujourd'hui 09:33:02