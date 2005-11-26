|Skwatek
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Aller en teuf en parapente
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1 #1
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Je poste trop
Inscrit: 26/11/2005 17:41
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Le weed-end dernier, un parapentiste s'est rendu à une free party organisée sur la plateau du Larzac.
https://www.facebook.com/reel/2400854547100591 rave
Contribution le : Aujourd'hui 09:30:06
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|Gog077
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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J'avais lu "aller au taf"
Et sinon il rentre comment ? On a le droit de piloter bourré ?
Contribution le : Aujourd'hui 09:33:02
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