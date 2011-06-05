|Asmodee88
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Un crocodile veux réserver une chambre d'hôtel
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2 #1
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Je suis accro
Inscrit: 17/11/2016 14:10
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Contribution le : Aujourd'hui 09:34:20
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Et l'autre qui reste planté à regarder au lieu d'aller prendre sa réservation... Il faut quand-même savoir que certains crocodiles sont de futurs porte-feuilles et sacs à main !
Contribution le : Aujourd'hui 10:28:15
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