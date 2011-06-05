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Asmodee88
Un crocodile veux réserver une chambre d'hôtel
 2  #1
Je suis accro
Inscrit: 17/11/2016 14:10
Post(s): 1395
Karma: 1156
https://www.facebook.com/share/r/1Cg1EhUJMv/

Contribution le : Aujourd'hui 09:34:20
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alfosynchro
Re: Un crocodile veux réserver une chambre d'hôtel
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19067
Karma: 8241
Et l'autre qui reste planté à regarder au lieu d'aller prendre sa réservation... Il faut quand-même savoir que certains crocodiles sont de futurs porte-feuilles et sacs à main !

Contribution le : Aujourd'hui 10:28:15
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