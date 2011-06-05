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Asmodee88 Un crocodile veux réserver une chambre d'hôtel 2 #1

Je suis accro Inscrit: 17/11/2016 14:10 Post(s): 1395 Karma: 1156 https://www.facebook.com/share/r/1Cg1EhUJMv/

Contribution le : Aujourd'hui 09:34:20

alfosynchro Re: Un crocodile veux réserver une chambre d'hôtel 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 19067 Karma: 8241 Et l'autre qui reste planté à regarder au lieu d'aller prendre sa réservation... Il faut quand-même savoir que certains crocodiles sont de futurs porte-feuilles et sacs à main !

Contribution le : Aujourd'hui 10:28:15