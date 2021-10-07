Le chien mime des morsures quand elle ne le regarde pas



Je suis accro Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 1293 Karma: 2918



https://www.reddit.com/comments/1ssp5pa



Une femme a remarqué que son chien faisait des mouvements étranges chaque fois qu'elle lui tournait le dos, alors pour voir, elle l'a enregistré et a découvert que le chien faisait des gestes de morsure.



Dans les commentaires :



CheatsyFarrell

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il y a 1 j



Cette vidéo a été publiée ailleurs il y a quelques jours et un commentateur là-bas, qui a dit être vétérinaire, a déclaré que c'était l'équivalent d'un adolescent faisant un geste obscène à ses parents lorsqu'ils se retournent. Like le chien était de mauvaise humeur à propos de quelque chose, pas vraiment agressif et il exprimait son mécontentement.



namis_tangerines

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il y a 1 j



Totalement. C'est aussi un malinois qui est connu pour ses attitudes et pour pincer l'air/claquer de la mâchoire quand ils sont excités ou énervés. J'ai un border collie et elle fait la même chose, et c'est courant dans la race. Ce n'est pas quelque chose de flippant comme ce que disent les autres commentateurs lol. Une femme a remarqué que son chien faisait des mouvements étranges chaque fois qu'elle lui tournait le dos, alors pour voir, elle l'a enregistré et a découvert que le chien faisait des gestes de morsure.Dans les commentaires :CheatsyFarrellil y a 1 jCette vidéo a été publiée ailleurs il y a quelques jours et un commentateur là-bas, qui a dit être vétérinaire, a déclaré que c'était l'équivalent d'un adolescent faisant un geste obscène à ses parents lorsqu'ils se retournent. Like le chien était de mauvaise humeur à propos de quelque chose, pas vraiment agressif et il exprimait son mécontentement.namis_tangerinesil y a 1 jTotalement. C'est aussi un malinois qui est connu pour ses attitudes et pour pincer l'air/claquer de la mâchoire quand ils sont excités ou énervés. J'ai un border collie et elle fait la même chose, et c'est courant dans la race. Ce n'est pas quelque chose de flippant comme ce que disent les autres commentateurs lol.

Contribution le : Hier 23:31:35