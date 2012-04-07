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FMJ65
Soudure CMS
 4  #1
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17331
Karma: 6729
Un mélange de soudure à air chaud et au fer pour réparer 3 pattes sur un composant CMS.
Pour donner un ordre d'échelle, ce connecteur doit faire dans les 4x20mm. Et une patte dans les 0.2mm.
Rien de nouveau mais c'est bien filmé et l'opérateur est vraiment doué !


https://www.reddit.com/comments/1ssa6lp

Contribution le : Aujourd'hui 08:45:17
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Wiliwilliam
Re: Soudure CMS
 1  #2
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40273
Karma: 20733
Une soudure CMS c'est quand tu essaies de fusionner xoops avec phpBB!

Contribution le : Aujourd'hui 09:12:51
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