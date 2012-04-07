|FMJ65
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Soudure CMS
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4 #1
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Un mélange de soudure à air chaud et au fer pour réparer 3 pattes sur un composant CMS.
Pour donner un ordre d'échelle, ce connecteur doit faire dans les 4x20mm. Et une patte dans les 0.2mm.
Rien de nouveau mais c'est bien filmé et l'opérateur est vraiment doué !
https://www.reddit.com/comments/1ssa6lp
Contribution le : Aujourd'hui 08:45:17
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|Wiliwilliam
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1 #2
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Une soudure CMS c'est quand tu essaies de fusionner xoops avec phpBB!
Contribution le : Aujourd'hui 09:12:51
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