Soudure CMS



Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17331 Karma: 6729



Pour donner un ordre d'échelle, ce connecteur doit faire dans les 4x20mm. Et une patte dans les 0.2mm.

Rien de nouveau mais c'est bien filmé et l'opérateur est vraiment doué !





https://www.reddit.com/comments/1ssa6lp Un mélange de soudure à air chaud et au fer pour réparer 3 pattes sur un composant CMS.Pour donner un ordre d'échelle, ce connecteur doit faire dans les 4x20mm. Et une patte dans les 0.2mm.Rien de nouveau mais c'est bien filmé et l'opérateur est vraiment doué !

Contribution le : Aujourd'hui 08:45:17