Video timelapse d'une plante qui grandit [résolu]



La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40279 Karma: 20745



C'est très pro la manière dont c'est filmé.

La première partie c'est le marron/gland qui germe. c'est filmé sous terre, à l'abri. La deuxième partie, on voit la plante grandir hors de terre. ça s'arrête au moment où la plante doit faire +/- 30 cm, pas plus.

C'est sur une musique au piano qui progresse avec le timelapse.



ça vous parle?



J'ai un peu peur qu'il s'agisse de cette vidéo:

(la 3eme du topic)

https://www.koreus.com/modules/newbb/topic67303.html#forumpost1270432

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EDIT! [résolu]

C'est cette vidéo! merci dailymotion !!!!!



Assistez à la naissance d'un arbre! Je cherche une vieille vidéo qui est passée en article/forum(?) d'un marron/gland(?) qui pousse en timelapse.C'est très pro la manière dont c'est filmé.La première partie c'est le marron/gland qui germe. c'est filmé sous terre, à l'abri. La deuxième partie, on voit la plante grandir hors de terre. ça s'arrête au moment où la plante doit faire +/- 30 cm, pas plus.C'est sur une musique au piano qui progresse avec le timelapse.ça vous parle?J'ai un peu peur qu'il s'agisse de cette vidéo:(la 3eme du topic)_______________________________________________________________________EDIT! [résolu]C'est cette vidéo! merci dailymotion !!!!!Assistez à la naissance d'un arbre!

Contribution le : Aujourd'hui 19:01:00