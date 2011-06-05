|Wiliwilliam
|
Video timelapse d'une plante qui grandit [résolu]
|
1 #1
|
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40279
Karma: 20745
|
Je cherche une vieille vidéo qui est passée en article/forum(?) d'un marron/gland(?) qui pousse en timelapse.
C'est très pro la manière dont c'est filmé.
La première partie c'est le marron/gland qui germe. c'est filmé sous terre, à l'abri. La deuxième partie, on voit la plante grandir hors de terre. ça s'arrête au moment où la plante doit faire +/- 30 cm, pas plus.
C'est sur une musique au piano qui progresse avec le timelapse.
ça vous parle?
J'ai un peu peur qu'il s'agisse de cette vidéo:
(la 3eme du topic)
https://www.koreus.com/modules/newbb/topic67303.html#forumpost1270432
_______________________________________________________________________
EDIT! [résolu]
C'est cette vidéo! merci dailymotion !!!!!
Assistez à la naissance d'un arbre!
Contribution le : Aujourd'hui 19:01:00
|Signaler
|alfosynchro
|
0 #2
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19087
Karma: 8246
|
Je pense souvent au nombre impressionnant de glands produit par un chêne, et au fait que très peu d'entre eux deviennent d'autres chênes.
La grande majorité est mangée par toutes sortes d'animaux comme si la reproduction ne servait pas qu'à se reproduire, mais aussi à nourrir la nature. En effet, combien d'organismes vivant meurent de leur belle mort ? Et même morts, combien d'entre eux servent encore à nourrir des vers, des bactéries...?
Contribution le : Aujourd'hui 19:23:27
|Signaler