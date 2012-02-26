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Wiliwilliam Kusmo 🔤🧠 3 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40282 Karma: 20749

Kusmo

le Wordle des @Koreusiens



Le jeu est accessible directement depuis les applis, onglet Jeux.



Kusmo est une version du Tusmo (Motus à l'envers), lui-même inspiré de la version française de Wordle.



Le principe est simple : vous avez 6 essais pour trouver le mot du jour.



Chaque tentative vous donne des indications :

• une lettre en vert est bien placée

• une lettre en jaune existe dans le mot mais est mal placée

• une lettre en gris n'existe pas dans le mot



Le but est donc de déduire le bon mot en un minimum d'essais.



Accéder au jeu



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Récompenses :

• 25 en cas de victoire

• 5 si vous échouez, en récompense de participation

• Des bonus de série sont récupérables à de nombreux paliers.



La solution du mot du jour est toujours donnée le lendemain.



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Quelques précisions :



Kusmo a été créé spécialement pour les membres du forum.

Le jeu est pensé pour être rapide, simple à lancer, et facile à faire au quotidien.

Vous pouvez venir comparer vos résultats, discuter des mots proposés, râler sur vos mauvais placements et célébrer vos victoires dans ce topic (grâce au bouton Partager).



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Petite règle importante pour ce topic :



Ne partagez pas directement la solution du mot du jour.



Si vous voulez parler d'une réponse, donner un indice trop précis, ou révéler la solution, faites-le uniquement dans des spoilers et indiquez clairement que vous spoilez.



Le but reste de laisser chacun chercher et profiter du jeu par lui-même.



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Le jeu fonctionne aussi sur smartphone.



Amusez-vous bien !



Merci aux joueuses/joueurs qui ont fait des tests pour moi en amont!

(Optimus_, Blahmeuh, Pamplemousse, Baba-yaga, Koreus, Mhore77) Le jeu est accessible directement depuis les applis, onglet Jeux.Le principe est simple : vous avezpour trouver le mot du jour.Chaque tentative vous donne des indications :• une lettre enest bien placée• une lettre enexiste dans le mot mais est mal placée• une lettre enn'existe pas dans le mot---------------------------------------------------------------------------------------------en cas de victoiresi vous échouez, en récompense de participation• Des bonus de série sont récupérables à de nombreux paliers.La solution du mot du jour est toujours donnée---------------------------------------------------------------------------------------------Kusmo a été créé spécialement pour les membres du forum.Le jeu est pensé pour être rapide, simple à lancer, et facile à faire au quotidien.Vous pouvez venir comparer vos résultats, discuter des mots proposés, râler sur vos mauvais placements et célébrer vos victoires dans ce topic (grâce au bouton Partager).---------------------------------------------------------------------------------------------Si vous voulez parler d'une réponse, donner un indice trop précis, ou révéler la solution, faites-le uniquement dans deset indiquezque vous spoilez.Le but reste de laisser chacun chercher et profiter du jeu par lui-même.---------------------------------------------------------------------------------------------Le jeu fonctionne aussi sur smartphone.Merci aux joueuses/joueurs qui ont fait des tests pour moi en amont!(Optimus_, Blahmeuh, Pamplemousse, Baba-yaga, Koreus, Mhore77)

Contribution le : Aujourd'hui 09:54:08

_________________

Optimus_ Re: Kusmo 🔤🧠 1 #2

Je m'installe Inscrit: 26/02/2012 19:09 Post(s): 104 Karma: 124 Kusmo du 26/04/2026

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HEHE Kusmo du 26/04/2026🟥🟥🟥🟨🟨🟩🟥🟥🟩🟨🟨🟨🟥🟥🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩HEHE

Contribution le : Aujourd'hui 10:12:24

blahmeuh Re: Kusmo 🔤🧠 0 #3

Je suis accro Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 1204 Karma: 462 Kusmo du 26/04/2026

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Contribution le : Aujourd'hui 10:30:41



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