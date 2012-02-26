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Wiliwilliam
Kusmo 🔤🧠
 3  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40282
Karma: 20749

Kusmo
le Wordle des @Koreusiens

Le jeu est accessible directement depuis les applis, onglet Jeux.

Kusmo est une version du Tusmo (Motus à l'envers), lui-même inspiré de la version française de Wordle.

Le principe est simple : vous avez 6 essais pour trouver le mot du jour.

Chaque tentative vous donne des indications :
• une lettre en vert est bien placée
• une lettre en jaune existe dans le mot mais est mal placée
• une lettre en gris n'existe pas dans le mot

Le but est donc de déduire le bon mot en un minimum d'essais.

Accéder au jeu 🔗

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Récompenses :
25 en cas de victoire
• 5 si vous échouez, en récompense de participation
• Des bonus de série sont récupérables à de nombreux paliers.

La solution du mot du jour est toujours donnée le lendemain.

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Quelques précisions :

Kusmo a été créé spécialement pour les membres du forum.
Le jeu est pensé pour être rapide, simple à lancer, et facile à faire au quotidien.
Vous pouvez venir comparer vos résultats, discuter des mots proposés, râler sur vos mauvais placements et célébrer vos victoires dans ce topic (grâce au bouton Partager). 😃

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Petite règle importante pour ce topic :

Ne partagez pas directement la solution du mot du jour.

Si vous voulez parler d'une réponse, donner un indice trop précis, ou révéler la solution, faites-le uniquement dans des spoilers et indiquez clairement que vous spoilez.

Le but reste de laisser chacun chercher et profiter du jeu par lui-même. 🙂

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Le jeu fonctionne aussi sur smartphone. 📱

Amusez-vous bien !

Merci aux joueuses/joueurs qui ont fait des tests pour moi en amont!
(Optimus_, Blahmeuh, Pamplemousse, Baba-yaga, Koreus, Mhore77)

Contribution le : Aujourd'hui 09:54:08
_________________
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Optimus_
Re: Kusmo 🔤🧠
 1  #2
Je m'installe
Inscrit: 26/02/2012 19:09
Post(s): 104
Karma: 124
✅ Kusmo du 26/04/2026
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HEHE 😃

Contribution le : Aujourd'hui 10:12:24
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blahmeuh
Re: Kusmo 🔤🧠
 0  #3
Je suis accro
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 1204
Karma: 462
✅ Kusmo du 26/04/2026
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Contribution le : Aujourd'hui 10:30:41
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