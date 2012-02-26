|Wiliwilliam
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Kusmo 🔤🧠
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3 #1
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40282
Karma: 20749
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Kusmo
le Wordle des @Koreusiens
Le jeu est accessible directement depuis les applis, onglet Jeux.
Kusmo est une version du Tusmo (Motus à l'envers), lui-même inspiré de la version française de Wordle.
Le principe est simple : vous avez 6 essais pour trouver le mot du jour.
Chaque tentative vous donne des indications :
• une lettre en vert est bien placée
• une lettre en jaune existe dans le mot mais est mal placée
• une lettre en gris n'existe pas dans le mot
Le but est donc de déduire le bon mot en un minimum d'essais.
Accéder au jeu
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Récompenses :
• 25 en cas de victoire
• 5 si vous échouez, en récompense de participation
• Des bonus de série sont récupérables à de nombreux paliers.
La solution du mot du jour est toujours donnée le lendemain.
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Quelques précisions :
Kusmo a été créé spécialement pour les membres du forum.
Le jeu est pensé pour être rapide, simple à lancer, et facile à faire au quotidien.
Vous pouvez venir comparer vos résultats, discuter des mots proposés, râler sur vos mauvais placements et célébrer vos victoires dans ce topic (grâce au bouton Partager).
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Petite règle importante pour ce topic :
Ne partagez pas directement la solution du mot du jour.
Si vous voulez parler d'une réponse, donner un indice trop précis, ou révéler la solution, faites-le uniquement dans des spoilers et indiquez clairement que vous spoilez.
Le but reste de laisser chacun chercher et profiter du jeu par lui-même.
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Le jeu fonctionne aussi sur smartphone.
Amusez-vous bien !
Merci aux joueuses/joueurs qui ont fait des tests pour moi en amont!
(Optimus_, Blahmeuh, Pamplemousse, Baba-yaga, Koreus, Mhore77)
Contribution le : Aujourd'hui 09:54:08
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|Optimus_
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1 #2
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Je m'installe
Inscrit: 26/02/2012 19:09
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Kusmo du 26/04/2026
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HEHE
Contribution le : Aujourd'hui 10:12:24
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|blahmeuh
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0 #3
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Je suis accro
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 1204
Karma: 462
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Kusmo du 26/04/2026
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Contribution le : Aujourd'hui 10:30:41
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