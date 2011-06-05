|Asmodee88
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Un accident sans accident
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6 #1
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Je suis accro
Inscrit: 17/11/2016 14:10
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Contribution le : Hier 10:15:47
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|alfosynchro
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2 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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C'est comme ma carte bleue : sans contact...
Contribution le : Hier 11:13:38
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|FefefeuJejejeu
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1 #3
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Je suis accro
Inscrit: 18/03/2016 21:26
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Un accident wifi
Contribution le : Hier 12:55:10
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|blahmeuh
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0 #4
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Je suis accro
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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ça ne serait pas généré IA par hasard ? le triporteur il se couche bizarrement
Contribution le : Hier 18:42:34
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