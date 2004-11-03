Gugusse et l'Automate (Film de Georges Méliès datant de 1897)



Je m'installe Inscrit: 31/05/2018 05:26 Post(s): 123 Karma: 169





L'article mis en source explique son aventure, mais il est en anglais, voilà un article sur le site de radiofrance qui raconte cette histoire : Pour ajouter un peu de contexte, il s'agit d'un film de Mélies de 1897 qui a été perdu pendant presque un siècle. Une bobine vient d'être retrouvée et restaurés aux États-Unis.L'article mis en source explique son aventure, mais il est en anglais, voilà un article sur le site de radiofrance qui raconte cette histoire : https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/regarde-le-monde/regarde-le-monde-du-mardi-14-avril-2026-9299129

Contribution le : Hier 19:34:18