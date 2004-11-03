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Mamethis
Gugusse et l'Automate (Film de Georges Méliès datant de 1897)
 4  #1
Je suis accro
Inscrit: 03/11/2004 10:54
Post(s): 686
Karma: 1195

Gugusse et l'Automate (aka The Clown and the Automaton)
Source

Contribution le : Hier 14:50:10
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MYRRZINN
Re: Gugusse et l'Automate (Film de Georges Méliès datant de 1897)
 2  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 2989
Karma: 5430
J'ai hâte, ça sort quand au ciné ?

Contribution le : Hier 16:05:12
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blahmeuh
Re: Gugusse et l'Automate (Film de Georges Méliès datant de 1897)
 0  #3
Je suis accro
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 1212
Karma: 464
je veux le format vertical !

Contribution le : Hier 18:40:42
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babcool
Re: Gugusse et l'Automate (Film de Georges Méliès datant de 1897)
 0  #4
Je m'installe
Inscrit: 31/05/2018 05:26
Post(s): 123
Karma: 169
Pour ajouter un peu de contexte, il s'agit d'un film de Mélies de 1897 qui a été perdu pendant presque un siècle. Une bobine vient d'être retrouvée et restaurés aux États-Unis.

L'article mis en source explique son aventure, mais il est en anglais, voilà un article sur le site de radiofrance qui raconte cette histoire : https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/regarde-le-monde/regarde-le-monde-du-mardi-14-avril-2026-9299129

Contribution le : Hier 19:34:18
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