Gugusse et l'Automate (Film de Georges Méliès datant de 1897)
|Mamethis
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Gugusse et l'Automate (Film de Georges Méliès datant de 1897)
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4 #1
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Je suis accro
Inscrit: 03/11/2004 10:54
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Gugusse et l'Automate (aka The Clown and the Automaton)
Source
Contribution le : Hier 14:50:10
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|MYRRZINN
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2 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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J'ai hâte, ça sort quand au ciné ?
Contribution le : Hier 16:05:12
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|blahmeuh
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0 #3
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Je suis accro
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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je veux le format vertical !
Contribution le : Hier 18:40:42
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|babcool
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0 #4
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Je m'installe
Inscrit: 31/05/2018 05:26
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Pour ajouter un peu de contexte, il s'agit d'un film de Mélies de 1897 qui a été perdu pendant presque un siècle. Une bobine vient d'être retrouvée et restaurés aux États-Unis.
L'article mis en source explique son aventure, mais il est en anglais, voilà un article sur le site de radiofrance qui raconte cette histoire : https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/regarde-le-monde/regarde-le-monde-du-mardi-14-avril-2026-9299129
Contribution le : Hier 19:34:18
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