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FMJ65
Le talent n'attend pas le nombre des années
 4  #1
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17344
Karma: 6755
Et l'imagination en fait partie !


https://www.reddit.com/comments/1svuxg8

Contribution le : Aujourd'hui 14:43:28
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Loom-
Re: Le talent n'attend pas le nombre des années
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 10913
Karma: 4671
Oooohhhhhhhhhhh !

Contribution le : Aujourd'hui 14:56:12
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alfosynchro
Re: Le talent n'attend pas le nombre des années
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19114
Karma: 8253
Je fais pareil : je prends des photos du ciel, et ensuite je complète les nuages...
Et j'ai quatre ans 🙂 😉

Contribution le : Aujourd'hui 15:27:00
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