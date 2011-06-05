|FMJ65
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Le talent n'attend pas le nombre des années
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4 #1
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Et l'imagination en fait partie !
https://www.reddit.com/comments/1svuxg8
Contribution le : Aujourd'hui 14:43:28
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|Loom-
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
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Oooohhhhhhhhhhh !
Contribution le : Aujourd'hui 14:56:12
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|alfosynchro
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Je fais pareil : je prends des photos du ciel, et ensuite je complète les nuages...
Et j'ai quatre ans
Contribution le : Aujourd'hui 15:27:00
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