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FMJ65 Le talent n'attend pas le nombre des années 4 #1

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17344 Karma: 6755





https://www.reddit.com/comments/1svuxg8 Et l'imagination en fait partie !

Contribution le : Aujourd'hui 14:43:28

alfosynchro Re: Le talent n'attend pas le nombre des années 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 19114 Karma: 8253

Et j'ai quatre ans Je fais pareil : je prends des photos du ciel, et ensuite je complète les nuages...Et j'ai quatre ans

Contribution le : Aujourd'hui 15:27:00