L'incroyable record du monde du marathon de Londres



Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17344 Karma: 6758



Le dimanche 26 avril 2026 restera un jalon important dans l'histoire du sport. Chapeau messieurs !





https://www.reddit.com/comments/1sw4nlm Je sais pas si vous l'avez vu mais il s'est passé un évènement extraordinaire ce week-end : le record du monde a été battu (explosé devrais-je dire) ce week-end, et pour la première fois de l'histoire le kényan Sabastian Sawe est passé sous les 2h !!! Et il n'était pas le seul car l'éthiopien Yomif Kejelcha, son dauphin, est lui aussi passé sous cette barre mythique, soit le marathon le plus dense de l'histoire. Durant les 10-15 dernières années, beaucoup ont essayé de la franchir, notamment Kipchoge, y compris avec des méthodes peu éthiques, mais s'y sont cassés les dents. A tel point que l'on se demandait s'il était humainement possible de courir à plus de 21km/h de moyenne durant 2h. Sabastian et Yomif ont levé ce doute d'une manière magistrale !Le dimanche 26 avril 2026 restera un jalon important dans l'histoire du sport. Chapeau messieurs !

Contribution le : Aujourd'hui 15:02:30