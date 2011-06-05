Rampe de bouclier || une bague pour les fans de train
|Wiliwilliam
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Rampe de bouclier || une bague pour les fans de train
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3 #1
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Reconstruction à Nîmes, en France, par le groupe "Lorica Romana"
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Aux Pays-Bas, une maison de joaillerie commercialise ces anneaux en forme de train.
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Contribution le : Aujourd'hui 10:50:21
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Heureusement qu'il y des haut-parleurs maintenant.
+1 pour l'anneau.
Contribution le : Aujourd'hui 11:26:04
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