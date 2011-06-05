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Wiliwilliam
Rampe de bouclier || une bague pour les fans de train
 3  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40300
Karma: 20768
Reconstruction à Nîmes, en France, par le groupe "Lorica Romana"



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Aux Pays-Bas, une maison de joaillerie commercialise ces anneaux en forme de train.



Contribution le : Aujourd'hui 10:50:21
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alfosynchro
Re: Rampe de bouclier || une bague pour les fans de train
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19122
Karma: 8256
Heureusement qu'il y des haut-parleurs maintenant.

+1 pour l'anneau.

Contribution le : Aujourd'hui 11:26:04
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