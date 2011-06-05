|Wiliwilliam
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Un oiseau très content
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3 #1
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Ce phénomène de dilatation et de contraction de la pupille est normal chez les perroquets. On appelle ça le "pinning". Il indique généralement que l'oiseau est excité par quelque chose, que ce soit par peur ou par plaisir.
Dans le cas de cette vidéo, l'oiseau le fait parce qu'on l'aide à retirer les gaines coincées dans ses plumes.
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Contribution le : Aujourd'hui 11:00:58
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|alfosynchro
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1 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Chez les chats aussi c'est normal, mais pas pour les mêmes raisons.
Contribution le : Aujourd'hui 11:29:07
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