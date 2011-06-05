Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Wiliwilliam
Un oiseau très content
 3  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40300
Karma: 20768
Ce phénomène de dilatation et de contraction de la pupille est normal chez les perroquets. On appelle ça le "pinning". Il indique généralement que l'oiseau est excité par quelque chose, que ce soit par peur ou par plaisir.
Dans le cas de cette vidéo, l'oiseau le fait parce qu'on l'aide à retirer les gaines coincées dans ses plumes.


Contribution le : Aujourd'hui 11:00:58
Signaler

alfosynchro
Re: Un oiseau très content
 1  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19122
Karma: 8256
Chez les chats aussi c'est normal, mais pas pour les mêmes raisons.

Contribution le : Aujourd'hui 11:29:07
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.