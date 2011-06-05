Un oiseau très content



La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40300 Karma: 20768



Dans le cas de cette vidéo, l'oiseau le fait parce qu'on l'aide à retirer les gaines coincées dans ses plumes.

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Ce phénomène de dilatation et de contraction de la pupille est normal chez les perroquets. On appelle ça le "pinning". Il indique généralement que l'oiseau est excité par quelque chose, que ce soit par peur ou par plaisir.Dans le cas de cette vidéo, l'oiseau le fait parce qu'on l'aide à retirer les gaines coincées dans ses plumes.

Contribution le : Aujourd'hui 11:00:58