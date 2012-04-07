|Wiliwilliam
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1 Fromage 1 lame || 1 machine à neige 1 soda
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1 #1
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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C'est un Erborinato Vaccino, un fromage bleu de lait de vache d'Amatrice, en Italie, aromatisé au whisky, au gin et à l'orge noire torréfiée.
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Une machine à neige pour faire de la glace en forme de spaghetti à partir d'un soda.
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Contribution le : Aujourd'hui 15:55:30
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