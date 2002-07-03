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Wiliwilliam Super-floraison dans la Vallée de la Mort 3 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40315 Karma: 20780

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Un phénomène rare de "superfloraison" se produit environ une fois par décennie dans le parc national de la Vallée de la Mort, dans des conditions particulières, où des fleurs éclosent sur le sol désertique.

Contribution le : Aujourd'hui 17:12:27

Wiliwilliam Re: Super-floraison dans la Vallée de la Mort 1 #4

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40315 Karma: 20780

@Koreus a écrit:

Effectivement, la dernière fois qu’on en a parlé, c’était il y a 10 ans

https://www.koreus.com/video/fleurs-vallee-mort.html



Promis je reviens dans 10 ans pour reposter une vidéo similaire! Citation :Promis je reviens dans 10 ans pour reposter une vidéo similaire!

Contribution le : Aujourd'hui 17:57:45

Kilroy1 Re: Super-floraison dans la Vallée de la Mort 0 #5

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 20997 Karma: 27885 Wiliwilliam Avec une autre couleur pour la continuité Avec une autre couleur pour la continuité

Contribution le : Aujourd'hui 19:11:35