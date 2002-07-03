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Wiliwilliam
Super-floraison dans la Vallée de la Mort
 3  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40315
Karma: 20780
Un phénomène rare de "superfloraison" se produit environ une fois par décennie dans le parc national de la Vallée de la Mort, dans des conditions particulières, où des fleurs éclosent sur le sol désertique.


Contribution le : Aujourd'hui 17:12:27
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Koreus
Re: Super-floraison dans la Vallée de la Mort
 2  #2
Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 76706
Karma: 38480
Effectivement, la dernière fois qu’on en a parlé, c’était il y a 10 ans 🙂
https://www.koreus.com/video/fleurs-vallee-mort.html

Contribution le : Aujourd'hui 17:34:14
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MYRRZINN
Re: Super-floraison dans la Vallée de la Mort
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 2996
Karma: 5437
Déjà fanées.

Contribution le : Aujourd'hui 17:55:14
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Wiliwilliam
Re: Super-floraison dans la Vallée de la Mort
 1  #4
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40315
Karma: 20780
Citation :

@Koreus a écrit:
Effectivement, la dernière fois qu’on en a parlé, c’était il y a 10 ans 🙂
https://www.koreus.com/video/fleurs-vallee-mort.html


Promis je reviens dans 10 ans pour reposter une vidéo similaire!

Contribution le : Aujourd'hui 17:57:45
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Kilroy1
Re: Super-floraison dans la Vallée de la Mort
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20997
Karma: 27885
@Wiliwilliam Avec une autre couleur pour la continuité 😁

Contribution le : Aujourd'hui 19:11:35
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