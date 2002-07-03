|Wiliwilliam
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Super-floraison dans la Vallée de la Mort
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3 #1
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Un phénomène rare de "superfloraison" se produit environ une fois par décennie dans le parc national de la Vallée de la Mort, dans des conditions particulières, où des fleurs éclosent sur le sol désertique.
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Contribution le : Aujourd'hui 17:12:27
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|Koreus
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2 #2
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Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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Effectivement, la dernière fois qu’on en a parlé, c’était il y a 10 ans
https://www.koreus.com/video/fleurs-vallee-mort.html
Contribution le : Aujourd'hui 17:34:14
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|MYRRZINN
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Déjà fanées.
Contribution le : Aujourd'hui 17:55:14
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|Wiliwilliam
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1 #4
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Citation :
Promis je reviens dans 10 ans pour reposter une vidéo similaire!
Contribution le : Aujourd'hui 17:57:45
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|Kilroy1
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0 #5
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Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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@Wiliwilliam Avec une autre couleur pour la continuité
Contribution le : Aujourd'hui 19:11:35
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