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Koreus
Elle mange un métro
 4  #1
Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 76706
Karma: 38480


Contribution le : Aujourd'hui 17:18:33
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Wiliwilliam
Re: Elle mange un métro
 1  #2
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40315
Karma: 20782
Ha mais c'est ce fameux train qui rentre dans un bâtiment! Je suis sur d'avoir déjà vu une vidéo de ce train sur Koreus!

Contribution le : Aujourd'hui 17:34:39
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MYRRZINN
Re: Elle mange un métro
 3  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 2996
Karma: 5438
D'un côté, elle bouffe un train, et de l'autre, elle chie des bagnoles.

Contribution le : Aujourd'hui 17:53:01
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Yazguen
Re: Elle mange un métro
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 18/02/2005 18:32
Post(s): 16153
Karma: 17191
@MYRRZINN
C'est pas des bagnoles mais les wagons du train

Contribution le : Aujourd'hui 18:03:50
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alfosynchro
Re: Elle mange un métro
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19128
Karma: 8256
@Yazguen  non, non, il me semble bien que ce n'est pas ce qu'elle avale qui ressort.
Bon, j'ai quand même un petit doute.

Contribution le : Aujourd'hui 18:24:56
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