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Koreus Elle mange un métro 4 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 76706 Karma: 38480 Chargement de la vidéo...



Contribution le : Aujourd'hui 17:18:33

Wiliwilliam Re: Elle mange un métro 1 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40315 Karma: 20782 Ha mais c'est ce fameux train qui rentre dans un bâtiment! Je suis sur d'avoir déjà vu une vidéo de ce train sur Koreus!

Contribution le : Aujourd'hui 17:34:39

MYRRZINN Re: Elle mange un métro 3 #3

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 2996 Karma: 5438 D'un côté, elle bouffe un train, et de l'autre, elle chie des bagnoles.

Contribution le : Aujourd'hui 17:53:01

Yazguen Re: Elle mange un métro 0 #4

Je poste trop Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 16153 Karma: 17191 @MYRRZINN

C'est pas des bagnoles mais les wagons du train

Contribution le : Aujourd'hui 18:03:50

alfosynchro Re: Elle mange un métro 0 #5

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 19128 Karma: 8256 @Yazguen non, non, il me semble bien que ce n'est pas ce qu'elle avale qui ressort.

Bon, j'ai quand même un petit doute.

Contribution le : Aujourd'hui 18:24:56