|Koreus
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Elle mange un métro
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4 #1
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Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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Contribution le : Aujourd'hui 17:18:33
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|Wiliwilliam
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1 #2
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Ha mais c'est ce fameux train qui rentre dans un bâtiment! Je suis sur d'avoir déjà vu une vidéo de ce train sur Koreus!
Contribution le : Aujourd'hui 17:34:39
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|MYRRZINN
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3 #3
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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D'un côté, elle bouffe un train, et de l'autre, elle chie des bagnoles.
Contribution le : Aujourd'hui 17:53:01
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|Yazguen
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 18/02/2005 18:32
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@MYRRZINN
C'est pas des bagnoles mais les wagons du train
Contribution le : Aujourd'hui 18:03:50
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|alfosynchro
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0 #5
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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@Yazguen non, non, il me semble bien que ce n'est pas ce qu'elle avale qui ressort.
Bon, j'ai quand même un petit doute.
Contribution le : Aujourd'hui 18:24:56
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