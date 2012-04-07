Un homme se fait arracher son arme par un "passant" lors d'un incident à Auckland (Nz)
|Wiliwilliam
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Un homme se fait arracher son arme par un "passant" lors d'un incident à Auckland (Nz)
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4 #1
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Un conducteur, repéré pour excès de vitesse, aurait pointé un fusil en direction des forces de l'ordre. Un témoin intervient alors rapidement et parvient à lui arracher l'arme des mains dans la voiture, désamorçant la situation. Ça se passe en nouvelle Zélande
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Les couilles sont blindées.
Contribution le : Aujourd'hui 08:58:23
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