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Wiliwilliam Un homme se fait arracher son arme par un "passant" lors d'un incident à Auckland (Nz) 4 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40325 Karma: 20803

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Les couilles sont blindées. Un conducteur, repéré pour excès de vitesse, aurait pointé un fusil en direction des forces de l'ordre. Un témoin intervient alors rapidement et parvient à lui arracher l'arme des mains dans la voiture, désamorçant la situation. Ça se passe en nouvelle ZélandeLes couilles sont blindées.

Contribution le : Aujourd'hui 08:58:23