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Wiliwilliam
Un homme se fait arracher son arme par un "passant" lors d'un incident à Auckland (Nz)
 4  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40325
Karma: 20803
Un conducteur, repéré pour excès de vitesse, aurait pointé un fusil en direction des forces de l'ordre. Un témoin intervient alors rapidement et parvient à lui arracher l'arme des mains dans la voiture, désamorçant la situation. Ça se passe en nouvelle Zélande



Les couilles sont blindées.

Contribution le : Aujourd'hui 08:58:23
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