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Wiliwilliam Rendre un tuyau bien adhérant via traitement par corona 3 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40328 Karma: 20806

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Un procédé industriel connu sous le nom de traitement par corona appliqué à un grand tuyau en plastique (forte oxydation de la surface d'un matériau). Il utilise une décharge électrique haute tension pour créer une lueur de plasma violet. Ce procédé augmente l'énergie de surface du tuyau, permettant aux revêtements, encres ou adhésifs de bien adhérer.

Contribution le : Aujourd'hui 09:57:52