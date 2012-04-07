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Wiliwilliam
Rendre un tuyau bien adhérant via traitement par corona
 3  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40328
Karma: 20806
Un procédé industriel connu sous le nom de traitement par corona appliqué à un grand tuyau en plastique (forte oxydation de la surface d'un matériau). Il utilise une décharge électrique haute tension pour créer une lueur de plasma violet. Ce procédé augmente l'énergie de surface du tuyau, permettant aux revêtements, encres ou adhésifs de bien adhérer.


Contribution le : Aujourd'hui 09:57:52
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MYRRZINN
Re: Rendre un tuyau bien adhérant via traitement par corona
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3000
Karma: 5444
Normalement le traitement par corona, ça donne la cyrrhose. J'ai bon ?

Contribution le : Aujourd'hui 10:08:36
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