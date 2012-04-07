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Wiliwilliam
Le pouvoir du vide partiel
 1  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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La loi de Gay-Lussac en temps réel!
Chauffer le flacon augmente l'énergie cinétique des molécules d'air, en expulsant bon nombre d’entre elles. Puis, lorsqu’on l’inverse dans le liquide frais, la chute brutale de température provoque une baisse immédiate de la pression à l’intérieur. La pression atmosphérique extérieure contraint instantanément le liquide à remonter dans le tube pour combler le vide.


Contribution le : Aujourd'hui 10:28:20
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