Le pouvoir du vide partiel



La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40328 Karma: 20806



Chauffer le flacon augmente l'énergie cinétique des molécules d'air, en expulsant bon nombre d’entre elles. Puis, lorsqu’on l’inverse dans le liquide frais, la chute brutale de température provoque une baisse immédiate de la pression à l’intérieur. La pression atmosphérique extérieure contraint instantanément le liquide à remonter dans le tube pour combler le vide.

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La loi de Gay-Lussac en temps réel!Chauffer le flacon augmente l'énergie cinétique des molécules d'air, en expulsant bon nombre d’entre elles. Puis, lorsqu’on l’inverse dans le liquide frais, la chute brutale de température provoque une baisse immédiate de la pression à l’intérieur. La pression atmosphérique extérieure contraint instantanément le liquide à remonter dans le tube pour combler le vide.

Contribution le : Aujourd'hui 10:28:20