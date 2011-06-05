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Wiliwilliam
Serrurier original || Ne pas oublier les frites
 2  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40337
Karma: 20842
Une personne restée coincée dehors a appelé un serrurier. Il utilise une méthode plutôt inédite. En tout cas j'avais jamais vu ça.


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"Des frites pour accompagner ma sauce svp. Juste un peu!"


Contribution le : Aujourd'hui 13:57:32
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alfosynchro
Re: Serrurier original || Ne pas oublier les frites
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19138
Karma: 8258
1. Dommage qu'elle n'ait pas filmé de l'intérieur... 😉

2. J'ai plu faim.

Contribution le : Aujourd'hui 14:13:00
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