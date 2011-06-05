|Wiliwilliam
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Serrurier original || Ne pas oublier les frites
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2 #1
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Karma: 20842
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Une personne restée coincée dehors a appelé un serrurier. Il utilise une méthode plutôt inédite. En tout cas j'avais jamais vu ça.
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"Des frites pour accompagner ma sauce svp. Juste un peu!"
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Contribution le : Aujourd'hui 13:57:32
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19138
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1. Dommage qu'elle n'ait pas filmé de l'intérieur...
2. J'ai plu faim.
Contribution le : Aujourd'hui 14:13:00
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