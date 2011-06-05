Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Serrurier original || Ne pas oublier les frites 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40337 Karma: 20842

Chargement de la vidéo...



-------------------------------------------------------



"Des frites pour accompagner ma sauce svp. Juste un peu!"

Chargement de la vidéo...

Une personne restée coincée dehors a appelé un serrurier. Il utilise une méthode plutôt inédite. En tout cas j'avais jamais vu ça.-------------------------------------------------------"Des frites pour accompagner ma sauce svp. Juste un peu!"

Contribution le : Aujourd'hui 13:57:32