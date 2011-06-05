Fourchette WTF || Performance de danse || Neutraliser un robot Spot
|Wiliwilliam
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Fourchette WTF || Performance de danse || Neutraliser un robot Spot
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3 #1
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Sacré performance de danse
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Tuto de survie face à un robot Spot de chez Boston Dynamics
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Contribution le : Aujourd'hui 13:57:44
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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1. +1
Contribution le : Aujourd'hui 14:16:50
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