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Wiliwilliam
Fourchette WTF || Performance de danse || Neutraliser un robot Spot
 3  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40337
Karma: 20842


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Sacré performance de danse


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Tuto de survie face à un robot Spot de chez Boston Dynamics


Contribution le : Aujourd'hui 13:57:44
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alfosynchro
Re: Fourchette WTF || Performance de danse || Neutraliser un robot Spot
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19138
Karma: 8258
1. +1

Contribution le : Aujourd'hui 14:16:50
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