Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Fourchette WTF || Performance de danse || Neutraliser un robot Spot 3 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40337 Karma: 20842 Chargement de la vidéo...



-------------------------------------------------------



Sacré performance de danse

Chargement de la vidéo...



-------------------------------------------------------



Tuto de survie face à un robot Spot de chez Boston Dynamics

Chargement de la vidéo...

-------------------------------------------------------Sacré performance de danse-------------------------------------------------------Tuto de survie face à un robot Spot de chez Boston Dynamics

Contribution le : Aujourd'hui 13:57:44