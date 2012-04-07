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Wiliwilliam
Dauphin intrépique || Effet Leidenfrost
 4  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40337
Karma: 20842
Un baïji teste les limites de la patience d'un TRES gros crocodile.


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Ce phénomène fascinant se produit parce que l'oxygène liquide est fortement paramagnétique (attiré par les aimants), et il bout à une température incroyablement basse, environ 200 °C plus froide que la température ambiante.

Cette énorme différence de température déclenche l'effet Leidenfrost, où l'oxygène liquide se vaporise instantanément au contact d'une surface plus chaude, créant un coussin protecteur de gaz qui permet à la gouttelette de "danser" ou de glisser sur la surface sans friction.


Contribution le : Aujourd'hui 14:30:46
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