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Wiliwilliam
Bague bracelet || Un arbre acrobatique || Sculptures éphémères naturelles
 2  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40337
Karma: 20841
Pièce de joaillerie originale


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La vie trouve toujours son chemin. Un arbre a trouvé le moyen de s'enraciner sur le côté d'un pont en laissant tomber une racine jusque dans la rivière en contrebas.


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Jon Foreman est un artiste paysagiste gallois. Il crée de grandes sculptures temporaires qui finissent par être remodelées par le vent et l'eau, nous rappelant que la beauté peut exister dans des instants aussi bien que dans des monuments permanents. Son médium est la nature et ses galeries sont des forêts et des plages en plein air.


Contribution le : Aujourd'hui 14:31:03
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