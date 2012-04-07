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Wiliwilliam
Madeleine saint-jacques || Une pie en manque de caresses || Mue de daphnie
 1  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40343
Karma: 20844
Cuire une madeleine dans une coquille saint-jacques. J'en ai eu l'eau à la bouche quand il a mordu dedans. 😋


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Une pie cherche le réconfort auprès d'un humain.


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Les daphnies sont de petits crustacés mesurant de un à quatre millimètres. La personne qui filmait a été chanceuse de capturer le moment exacte de la mue.


Contribution le : Aujourd'hui 15:29:13
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