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Wiliwilliam Fail feu d'artifice || Mini tableau || Couper du verre 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40343 Karma: 20844

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Mini tableau, avec une mini palette de peinture. Quand soudainement l'inspiration surgit.

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Un vrai travail de précision

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Alors qu'un feu d'artifice avait prévu de grimper haut et loin avant d'exploser, ce dernier a soudainement changé d'avis.-------------------------------------------------------Mini tableau, avec une mini palette de peinture. Quand soudainement l'inspiration surgit.-------------------------------------------------------Un vrai travail de précision

Contribution le : Aujourd'hui 15:29:31