Fail feu d'artifice || Mini tableau || Couper du verre
|Wiliwilliam
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Fail feu d'artifice || Mini tableau || Couper du verre
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1 #1
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Alors qu'un feu d'artifice avait prévu de grimper haut et loin avant d'exploser, ce dernier a soudainement changé d'avis.
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Mini tableau, avec une mini palette de peinture. Quand soudainement l'inspiration surgit.
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Un vrai travail de précision
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Contribution le : Aujourd'hui 15:29:31
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