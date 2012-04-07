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Wiliwilliam
Fail feu d'artifice || Mini tableau || Couper du verre
 1  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40343
Karma: 20844
Alors qu'un feu d'artifice avait prévu de grimper haut et loin avant d'exploser, ce dernier a soudainement changé d'avis.


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Mini tableau, avec une mini palette de peinture. Quand soudainement l'inspiration surgit.


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Un vrai travail de précision


Contribution le : Aujourd'hui 15:29:31
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