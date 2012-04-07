Aider une tortue coincée || Finger drum pad version jazz || Fail smartphone
|Wiliwilliam
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Aider une tortue coincée || Finger drum pad version jazz || Fail smartphone
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1 #1
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Un homme aide une grosse tortue coincée dans des racines
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Un musicien fait du jazz avec un finger drum pad.
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C'est rapide et discret, mais ça a bien eu lieu.
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Contribution le : Aujourd'hui 15:29:49
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