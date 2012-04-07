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Wiliwilliam
Aider une tortue coincée || Finger drum pad version jazz || Fail smartphone
 1  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40343
Karma: 20844
Un homme aide une grosse tortue coincée dans des racines


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Un musicien fait du jazz avec un finger drum pad.


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C'est rapide et discret, mais ça a bien eu lieu.


Contribution le : Aujourd'hui 15:29:49
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