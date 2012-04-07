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Wiliwilliam Aider une tortue coincée || Finger drum pad version jazz || Fail smartphone 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40343 Karma: 20844

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Un musicien fait du jazz avec un finger drum pad.

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C'est rapide et discret, mais ça a bien eu lieu.

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Un homme aide une grosse tortue coincée dans des racines-------------------------------------------------------Un musicien fait du jazz avec un finger drum pad.-------------------------------------------------------C'est rapide et discret, mais ça a bien eu lieu.

Contribution le : Aujourd'hui 15:29:49