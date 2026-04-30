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Koreus
Le chargement des vidéos est-il rapide sur le site ?
 1  #1
Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 76713
Karma: 38483
Avez-vous des problèmes pour lire les vidéos sur le site ? Le temps de chargement est t-il trop long ?

Je suis Fibré, quand je clique sur lecture , la vidéo démarre instantanément. Mais pour vous comment ça se passe ?



Le chargement des vidéos est-il rapide sur le site ?
Crée le 2026-04-30 17:24:02 | Articles | proposé par Koreus
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Contribution le : Aujourd'hui 17:24:30
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Wiliwilliam
Re: Le chargement des vidéos est-il rapide sur le site ?
 0  #2
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40346
Karma: 20855
Spécifiquement les vidéos hébergées par Koreus.com ?
Ou bien aussi les vidéos koreus.tv ?

Au top pour koreus.com 👍 C'est instantané même sur smartphone en 4G

Contribution le : Aujourd'hui 18:04:49
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alfosynchro
Re: Le chargement des vidéos est-il rapide sur le site ?
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19141
Karma: 8258
Quelques secondes de chargement, puis lecture possible dans la foulée. Très acceptable.

Contribution le : Aujourd'hui 18:32:03
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