|Koreus
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Le chargement des vidéos est-il rapide sur le site ?
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1 #1
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Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 76713
Karma: 38483
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Avez-vous des problèmes pour lire les vidéos sur le site ? Le temps de chargement est t-il trop long ?
Je suis Fibré, quand je clique sur lecture , la vidéo démarre instantanément. Mais pour vous comment ça se passe ?
Le chargement des vidéos est-il rapide sur le site ?
Crée le 2026-04-30 17:24:02 | Articles | proposé par Koreus
Oui
Non
Autre
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Contribution le : Aujourd'hui 17:24:30
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|Wiliwilliam
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0 #2
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40346
Karma: 20855
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Spécifiquement les vidéos hébergées par Koreus.com ?
Ou bien aussi les vidéos koreus.tv ?
Au top pour koreus.com C'est instantané même sur smartphone en 4G
Contribution le : Aujourd'hui 18:04:49
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|alfosynchro
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Karma: 8258
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Quelques secondes de chargement, puis lecture possible dans la foulée. Très acceptable.
Contribution le : Aujourd'hui 18:32:03
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