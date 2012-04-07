Une statue de Banksy en plein Londres



La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40349 Karma: 20879



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La statue de l'homme, une jambe dépassant de son socle, le visage dissimulé par un drapeau, a été installée tôt mercredi matin. Elle se dresse sur un îlot central de Pall Mall, avenue étroitement liée à la monarchie, à l'armée et à l'establishment britannique. Déclaration de l'artiste (à travers un porte-parole): "Il y avait un petit espace libre"

Contribution le : Aujourd'hui 10:30:09