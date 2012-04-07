|Wiliwilliam
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Une statue de Banksy en plein Londres
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3 #1
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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La statue de l'homme, une jambe dépassant de son socle, le visage dissimulé par un drapeau, a été installée tôt mercredi matin. Elle se dresse sur un îlot central de Pall Mall, avenue étroitement liée à la monarchie, à l'armée et à l'establishment britannique. Déclaration de l'artiste (à travers un porte-parole): "Il y avait un petit espace libre"
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Contribution le : Aujourd'hui 10:30:09
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|MYRRZINN
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Je pense que c'est un message pour Trump.
Contribution le : Aujourd'hui 11:26:00
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