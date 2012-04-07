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Wiliwilliam
Chips ultra réalistes || Orgue à bec || les Xbots, des robots qui lévitent
 5  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40349
Karma: 20880
Dessin ultra réaliste d'un paquet de chips.


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Un orgue fait maison à base de flûte à bec et de ballon de baudruche


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La start-up canadienne Planar Motor a mis au point une technologie de lévitation magnétique qui permet à ses XBots de se déplacer en lévitation, sans batteries ni moteurs internes, grâce à des aimants permanents. Ils sont conçus pour le transport de produits sur les chaînes de production.


Contribution le : Aujourd'hui 10:30:26
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