Chips ultra réalistes || Orgue à bec || les Xbots, des robots qui lévitent
|Wiliwilliam
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Chips ultra réalistes || Orgue à bec || les Xbots, des robots qui lévitent
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5 #1
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Dessin ultra réaliste d'un paquet de chips.
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Un orgue fait maison à base de flûte à bec et de ballon de baudruche
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La start-up canadienne Planar Motor a mis au point une technologie de lévitation magnétique qui permet à ses XBots de se déplacer en lévitation, sans batteries ni moteurs internes, grâce à des aimants permanents. Ils sont conçus pour le transport de produits sur les chaînes de production.
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Contribution le : Aujourd'hui 10:30:26
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