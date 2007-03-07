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Phadeb Et si Koreus redevenait le radar du web insolite ? 3 #1

J'aime glander ici Inscrit: 07/03/2007 16:18 Post(s): 9308 Karma: 393



Salut à tous,



Je lance une idée, sans prétention, mais après pas mal de réflexion sur ce qui fait encore la force de Koreus aujourd’hui.



À mon avis, Koreus n’a pas vraiment un problème de design, ni même un problème de contenu.



Le vrai sujet, c’est plutôt que le web a changé autour du site.



Avant, Koreus était un réflexe : on venait ici pour découvrir les vidéos, images et trucs insolites qu’on n’avait pas encore vus ailleurs. Aujourd’hui, TikTok, YouTube Shorts, X, Instagram, Reddit, Telegram et compagnie balancent tout en continu.



Le contenu viral n’est plus rare. Il est partout.



Du coup, la vraie question devient :



Citation :

Pourquoi venir sur Koreus aujourd’hui ?





Et je pense que la réponse n’est pas simplement : “parce qu’il y a des vidéos drôles”.



Ça, il y en a partout.



La vraie force de Koreus, c’est la communauté.



Les membres trouvent des liens, repèrent les doublons, commentent, trient, se moquent, contextualisent, proposent, réagissent. En fait, la communauté agit déjà comme un radar du web insolite.



Sauf que ce radar est un peu caché.



Mon idée serait donc de faire évoluer Koreus vers quelque chose comme :



Citation :

Koreus Radar : le meilleur du web insolite, détecté par la communauté, validé par Koreus.





L’idée ne serait pas de tout casser, ni de copier TikTok. Au contraire.



Koreus devrait assumer ce que TikTok ne sait pas faire : filtrer, contextualiser, garder une mémoire, et avoir une vraie communauté francophone derrière.



Concrètement, ça pourrait prendre la forme d’une nouvelle page ou section, par exemple une sorte de page “Radar”, avec :



- le top des liens du jour

- le top de la semaine

- les contenus qui montent dans la Chambre des Liens

- le meilleur commentaire associé

- le membre qui a trouvé la pépite

- un bouton clair pour proposer un lien

- une mise en avant des découvreurs réguliers



Le but ne serait pas seulement de publier des vidéos, mais de répondre à une promesse simple :



Citation :

“Voilà ce qu’il fallait voir aujourd’hui sur le web, sans te taper deux heures d’algorithme.”





Ça pourrait aussi devenir un rendez-vous quotidien :



Citation :

Les 7 trucs que la communauté Koreus a sauvés du bruit aujourd’hui.





Déclinable en page web, newsletter, réseaux sociaux, et même en base pour les Koreusity.



Je pense que Koreus a encore quelque chose que beaucoup de sites ont perdu : une identité, une ancienneté, des habitués, un ton, une communauté.



Mais il faudrait peut-être remettre cette communauté au centre du produit, plutôt que de la laisser surtout vivre à côté du flux principal.



En résumé :



Citation :

Koreus ne devrait pas essayer d’être un TikTok bis.



Koreus devrait devenir le filtre anti-TikTok.





Un endroit où l’on vient parce que le tri a déjà été fait par des humains, avec l’esprit Koreus.



Je serais curieux d’avoir vos avis.



Est-ce que ce genre de “radar communautaire” pourrait redonner une vraie raison de venir chaque jour ? Ou est-ce que vous voyez une autre direction plus pertinente ? Salut à tous,Je lance une idée, sans prétention, mais après pas mal de réflexion sur ce qui fait encore la force de Koreus aujourd’hui.Le vrai sujet, c’est plutôt que le web a changé autour du site.Avant, Koreus était un réflexe : on venait ici pour découvrir les vidéos, images et trucs insolites qu’on n’avait pas encore vus ailleurs. Aujourd’hui, TikTok, YouTube Shorts, X, Instagram, Reddit, Telegram et compagnie balancent tout en continu.Le contenu viral n’est plus rare. Il est partout.Du coup, la vraie question devient :Citation :Et je pense que la réponse n’est pas simplement : “parce qu’il y a des vidéos drôles”.Ça, il y en a partout.Les membres trouvent des liens, repèrent les doublons, commentent, trient, se moquent, contextualisent, proposent, réagissent. En fait, la communauté agit déjà comme un radar du web insolite.Sauf que ce radar est un peu caché.Mon idée serait donc de faire évoluer Koreus vers quelque chose comme :Citation :L’idée ne serait pas de tout casser, ni de copier TikTok. Au contraire.Koreus devrait assumer ce que TikTok ne sait pas faire : filtrer, contextualiser, garder une mémoire, et avoir une vraie communauté francophone derrière.Concrètement, ça pourrait prendre la forme d’une nouvelle page ou section, par exemple une sorte de page “Radar”, avec :- le top des liens du jour- le top de la semaine- les contenus qui montent dans la Chambre des Liens- le meilleur commentaire associé- le membre qui a trouvé la pépite- un bouton clair pour proposer un lien- une mise en avant des découvreurs réguliersLe but ne serait pas seulement de publier des vidéos, mais de répondre à une promesse simple :Citation :Ça pourrait aussi devenir un rendez-vous quotidien :Citation :Déclinable en page web, newsletter, réseaux sociaux, et même en base pour les Koreusity.Je pense que Koreus a encore quelque chose que beaucoup de sites ont perdu : une identité, une ancienneté, des habitués, un ton, une communauté.Mais il faudrait peut-être remettre cette communauté au centre du produit, plutôt que de la laisser surtout vivre à côté du flux principal.En résumé :Citation :Un endroit où l’on vient parce que le tri a déjà été fait par des humains, avec l’esprit Koreus.Je serais curieux d’avoir vos avis.Est-ce que ce genre de “radar communautaire” pourrait redonner une vraie raison de venir chaque jour ? Ou est-ce que vous voyez une autre direction plus pertinente ?

Contribution le : Aujourd'hui 11:49:07



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