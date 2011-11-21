|ale37mar
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Quand l'IA est créée par des charlatans
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1 #1
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Je suis accro
Inscrit: 21/11/2011 10:24
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La vidéo est censée montrer un combat entre une éléphante et un crocodile, défendant son éléphanteau.
Dommage qu'à 1 min 39 s, on puisse voir l'éléphanteau avec la queue et les mâchoires d'un crocodile !
Je n'ai pas continué à regarder, mais il y a peut-être d'autres surprises.
Crocodile Attacked Her Baby — What This Mother Elephant Did Next Shocked Everyone
Contribution le : Aujourd'hui 18:00:27
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