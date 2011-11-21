Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



ale37mar
Quand l'IA est créée par des charlatans
 1  #1
Je suis accro
Inscrit: 21/11/2011 10:24
Post(s): 668
Karma: 865
La vidéo est censée montrer un combat entre une éléphante et un crocodile, défendant son éléphanteau.
Dommage qu'à 1 min 39 s, on puisse voir l'éléphanteau avec la queue et les mâchoires d'un crocodile !
Je n'ai pas continué à regarder, mais il y a peut-être d'autres surprises.


Crocodile Attacked Her Baby — What This Mother Elephant Did Next Shocked Everyone

Contribution le : Aujourd'hui 18:00:27
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.