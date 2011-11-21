Quand l'IA est créée par des charlatans



Je suis accro Inscrit: 21/11/2011 10:24 Post(s): 668 Karma: 865

La vidéo est censée montrer un combat entre une éléphante et un crocodile, défendant son éléphanteau.

Dommage qu'à 1 min 39 s, on puisse voir l'éléphanteau avec la queue et les mâchoires d'un crocodile !

Je n'ai pas continué à regarder, mais il y a peut-être d'autres surprises.





Crocodile Attacked Her Baby — What This Mother Elephant Did Next Shocked Everyone

Contribution le : Aujourd'hui 18:00:27