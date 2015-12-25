|Padma
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Ma belle selle brune
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2 #1
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Je masterise !
Inscrit: 25/12/2015 15:30
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QW4RTZ | Ma belle selle brune
Petit conseil : mettez les sous-titres
Groupe québecquois bien barré (on aime ou on aime pas cet humour) mais de grande maitrise musicale comme là :
QW4RTZ | Dondaine la ridaine
Contribution le : Aujourd'hui 07:55:24
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|MYRRZINN
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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J'adore ! Tiens, ça fait bizarre quand même d'entendre des québécois chanter un laridé (chant et danse originaire du pays vannetais dans le Morbihan).
Je retrouve dans leur interprétation un semblant du groupe "Tri Yann".
Contribution le : Aujourd'hui 09:26:12
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