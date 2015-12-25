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Padma Ma belle selle brune 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 25/12/2015 15:30 Post(s): 2456 Karma: 4446

QW4RTZ | Ma belle selle brune



Petit conseil : mettez les sous-titres



Groupe québecquois bien barré (on aime ou on aime pas cet humour) mais de grande maitrise musicale comme là :



QW4RTZ | Dondaine la ridaine

Contribution le : Aujourd'hui 07:55:24

MYRRZINN Re: Ma belle selle brune 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3017 Karma: 5467 J'adore ! Tiens, ça fait bizarre quand même d'entendre des québécois chanter un laridé (chant et danse originaire du pays vannetais dans le Morbihan).

Je retrouve dans leur interprétation un semblant du groupe "Tri Yann".

Contribution le : Aujourd'hui 09:26:12