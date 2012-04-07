Vidéos à très très très haute vitesse d'explosion de grenade à main



Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17360 Karma: 6771

Et autres joyeusetés. Les images sont incroyables ! Tout comme la caméra et tout le dispositif d'enregistrement. Du très haut niveau !

Je retiens que le fil détonant a une vitesse de propagation de ... Mach 22 !!!!





Hand Grenades at 5 MILLION FPS! - Ballistic High-Speed

Contribution le : Aujourd'hui 10:42:15