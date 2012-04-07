Vidéos à très très très haute vitesse d'explosion de grenade à main
|FMJ65
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Vidéos à très très très haute vitesse d'explosion de grenade à main
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2 #1
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Karma: 6771
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Et autres joyeusetés. Les images sont incroyables ! Tout comme la caméra et tout le dispositif d'enregistrement. Du très haut niveau !
Je retiens que le fil détonant a une vitesse de propagation de ... Mach 22 !!!!
Hand Grenades at 5 MILLION FPS! - Ballistic High-Speed
Contribution le : Aujourd'hui 10:42:15
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|Wiliwilliam
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0 #2
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Les grenades à partir de 26:00.
Contribution le : Aujourd'hui 10:55:14
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