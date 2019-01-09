Un enfant joue avec un kangourou



Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3020 Karma: 5468

On ne joue pas avec la nourriture ! Bon sang !



Le ragoût de kangourou c'est vachement bon.



Quand je travaillais à l'hosto, de temps en temps (surtout pour les repas de fin d'année, l'U.P.C. (Unité de Production Culinaire) nous faisait goûter des menus atypiques comme le ragoût de kangourou ou d'autruche, du requin aux cactus avec sauce aux piments etc.



Oh, les gars, si j'ai écrit : "On ne joue pas avec la nourriture", je ne parlais pas du ballon et encore moins du gosse. Hein !



Je préfère préciser, au cas ou certains penseraient que j'ai des désirs de cannibalisme. Faut pas déconner.

Contribution le : Aujourd'hui 14:46:58