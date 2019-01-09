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Daniellou
Un enfant joue avec un kangourou
 4  #1
Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 601
Karma: 538

Kid plays tetherball with tame kangaroo in Texas

Contribution le : Aujourd'hui 13:30:37
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MYRRZINN
Re: Un enfant joue avec un kangourou
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3020
Karma: 5468
On ne joue pas avec la nourriture ! Bon sang !

Le ragoût de kangourou c'est vachement bon.

Quand je travaillais à l'hosto, de temps en temps (surtout pour les repas de fin d'année, l'U.P.C. (Unité de Production Culinaire) nous faisait goûter des menus atypiques comme le ragoût de kangourou ou d'autruche, du requin aux cactus avec sauce aux piments etc.

Oh, les gars, si j'ai écrit : "On ne joue pas avec la nourriture", je ne parlais pas du ballon et encore moins du gosse. Hein !

Je préfère préciser, au cas ou certains penseraient que j'ai des désirs de cannibalisme. Faut pas déconner.

Contribution le : Aujourd'hui 14:46:58
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