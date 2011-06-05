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domi13180
Il a été sympa de ne pas lui enlever un morceau de bidoche
 1  #1
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1339
Karma: 3015

https://www.reddit.com/comments/1t2q621

Contribution le : Aujourd'hui 21:29:44
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alfosynchro
Re: Il a été sympa de ne pas lui enlever un morceau de bidoche
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19177
Karma: 8260
Ai-je bien compris :
La fille veut choper un agneau pour s'amuser et le chien de troupeau vient la faire abandonner ?
C'est ça ?

Contribution le : Aujourd'hui 21:44:09
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domi13180
Re: Il a été sympa de ne pas lui enlever un morceau de bidoche
 0  #3
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1339
Karma: 3015
Oui. Il y a des chiens bien plus méchants.

Contribution le : Aujourd'hui 22:21:25
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