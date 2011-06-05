Il a été sympa de ne pas lui enlever un morceau de bidoche
|domi13180
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Il a été sympa de ne pas lui enlever un morceau de bidoche
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1 #1
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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Contribution le : Aujourd'hui 21:29:44
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Ai-je bien compris :
La fille veut choper un agneau pour s'amuser et le chien de troupeau vient la faire abandonner ?
C'est ça ?
Contribution le : Aujourd'hui 21:44:09
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|domi13180
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0 #3
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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Oui. Il y a des chiens bien plus méchants.
Contribution le : Aujourd'hui 22:21:25
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