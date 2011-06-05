"Gender reveal" interminable



La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40364 Karma: 20900



@Bouroski a écrit:

Je comprends pas le but du gender reveal, enfin si on part du principe que l'envie d'avoir un garçon soit le même que d'avoir une fille.



C'est surtout l'occasion de réunir la famille et de fêter l'arrivée d'un nouveau membre. Et peut-être aussi de révéler le sexe du bébé à tout le monde, même aux parents s'ils ne le savaient pas déjà. C'est vraiment un moment de partage. Citation :C'est surtout l'occasion de réunir la famille et de fêter l'arrivée d'un nouveau membre. Et peut-être aussi de révéler le sexe du bébé à tout le monde, même aux parents s'ils ne le savaient pas déjà. C'est vraiment un moment de partage.

Contribution le : Aujourd'hui 11:01:07