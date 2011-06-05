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Communauté



Wiliwilliam
"Gender reveal" interminable
 3  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40364
Karma: 20900


Contribution le : Aujourd'hui 09:44:59
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JCM77
Re: "Gender reveal" interminable
 0  #2
Je suis accro
Inscrit: 04/04/2018 16:45
Post(s): 1762
Karma: 1742
La légende dit qu’ils l’ont conçu(e) après avoir commencé à dérouler le papier…

Contribution le : Aujourd'hui 09:51:07
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alfosynchro
Re: "Gender reveal" interminable
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19178
Karma: 8263
Vous me réveillerez quand vous aurez vu la fin ? SVP.

Contribution le : Aujourd'hui 10:43:05
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Bouroski
Re: "Gender reveal" interminable
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 23/10/2016 22:08
Post(s): 2380
Karma: 1569
Je comprends pas le but du gender reveal, enfin si on part du principe que l'envie d'avoir un garçon soit le même que d'avoir une fille.

Contribution le : Aujourd'hui 10:47:30
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Wiliwilliam
Re: "Gender reveal" interminable
 0  #5
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40364
Karma: 20900
Citation :

@Bouroski a écrit:
Je comprends pas le but du gender reveal, enfin si on part du principe que l'envie d'avoir un garçon soit le même que d'avoir une fille.


C'est surtout l'occasion de réunir la famille et de fêter l'arrivée d'un nouveau membre. Et peut-être aussi de révéler le sexe du bébé à tout le monde, même aux parents s'ils ne le savaient pas déjà. C'est vraiment un moment de partage.

Contribution le : Aujourd'hui 11:01:07
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