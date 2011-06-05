|Wiliwilliam
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"Gender reveal" interminable
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3 #1
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Contribution le : Aujourd'hui 09:44:59
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|JCM77
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0 #2
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Je suis accro
Inscrit: 04/04/2018 16:45
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La légende dit qu’ils l’ont conçu(e) après avoir commencé à dérouler le papier…
Contribution le : Aujourd'hui 09:51:07
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|alfosynchro
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Vous me réveillerez quand vous aurez vu la fin ? SVP.
Contribution le : Aujourd'hui 10:43:05
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|Bouroski
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 23/10/2016 22:08
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Je comprends pas le but du gender reveal, enfin si on part du principe que l'envie d'avoir un garçon soit le même que d'avoir une fille.
Contribution le : Aujourd'hui 10:47:30
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|Wiliwilliam
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0 #5
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Citation :
C'est surtout l'occasion de réunir la famille et de fêter l'arrivée d'un nouveau membre. Et peut-être aussi de révéler le sexe du bébé à tout le monde, même aux parents s'ils ne le savaient pas déjà. C'est vraiment un moment de partage.
Contribution le : Aujourd'hui 11:01:07
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