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Wiliwilliam
Une limace de mer Tengu || Comparer ses gros néons || Spider-man à la plage
 3  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40364
Karma: 20908
Trop cute!
Bien qu'il s'agisse d'une toute petite limace de mer de quelques millimètres à peine, elle ne digère pas les chloroplastes des algues qu'elle a mangées, mais les intègre dans son corps pour les utiliser en photosynthèse (phénomène de kleptoplastie).


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Une voiture et un camion se croise par hasard et comparent leur gros néons. Il y en a pour toutes les couleurs!


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Il persévère pour faire une transition acrobatique entre deux barres fixes sur la plage.


Contribution le : Aujourd'hui 10:43:14
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FMJ65
Re: Une limace de mer Tengu || Comparer ses gros néons || Spider-man à la plage
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17362
Karma: 6775
1. Elle est incroyable cette limace, dommage que la qualité vidéo soit un peu pourrie.

Contribution le : Aujourd'hui 12:04:53
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