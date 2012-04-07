Une limace de mer Tengu || Comparer ses gros néons || Spider-man à la plage
|Wiliwilliam
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Une limace de mer Tengu || Comparer ses gros néons || Spider-man à la plage
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3 #1
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Trop cute!
Bien qu'il s'agisse d'une toute petite limace de mer de quelques millimètres à peine, elle ne digère pas les chloroplastes des algues qu'elle a mangées, mais les intègre dans son corps pour les utiliser en photosynthèse (phénomène de kleptoplastie).
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Une voiture et un camion se croise par hasard et comparent leur gros néons. Il y en a pour toutes les couleurs!
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Il persévère pour faire une transition acrobatique entre deux barres fixes sur la plage.
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Contribution le : Aujourd'hui 10:43:14
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|FMJ65
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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1. Elle est incroyable cette limace, dommage que la qualité vidéo soit un peu pourrie.
Contribution le : Aujourd'hui 12:04:53
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