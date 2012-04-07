Une limace de mer Tengu || Comparer ses gros néons || Spider-man à la plage



La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40364 Karma: 20908



Bien qu'il s'agisse d'une toute petite limace de mer de quelques millimètres à peine, elle ne digère pas les chloroplastes des algues qu'elle a mangées, mais les intègre dans son corps pour les utiliser en photosynthèse (phénomène de kleptoplastie).

Chargement de la vidéo...



-------------------------------------------------------



Une voiture et un camion se croise par hasard et comparent leur gros néons. Il y en a pour toutes les couleurs!

Chargement de la vidéo...



-------------------------------------------------------



Il persévère pour faire une transition acrobatique entre deux barres fixes sur la plage.

Chargement de la vidéo...

Trop cute!Bien qu'il s'agisse d'une toute petite limace de mer de quelques millimètres à peine, elle ne digère pas les chloroplastes des algues qu'elle a mangées, mais les intègre dans son corps pour les utiliser en photosynthèse (phénomène de kleptoplastie).-------------------------------------------------------Une voiture et un camion se croise par hasard et comparent leur gros néons. Il y en a pour toutes les couleurs!-------------------------------------------------------Il persévère pour faire une transition acrobatique entre deux barres fixes sur la plage.

Contribution le : Aujourd'hui 10:43:14