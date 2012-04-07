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Wiliwilliam
Guitare Lego microtonale || Tempête à Gaziantep (Turquie) || Action man Parachutiste
 2  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40364
Karma: 20905
Trop ... BIEN !


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Les toits qui se soulèvent 😱


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Avec un parachute aux couleurs des Etats Unis.


Contribution le : Aujourd'hui 10:43:32
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lsdYoYo
Re: Guitare Lego microtonale || Tempête à Gaziantep (Turquie) || Action man Parachutiste
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2828
Karma: 1860
3 - sacré boulot de conception / réalisation.

Contribution le : Aujourd'hui 11:41:30
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