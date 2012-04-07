Guitare Lego microtonale || Tempête à Gaziantep (Turquie) || Action man Parachutiste
|Wiliwilliam
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Guitare Lego microtonale || Tempête à Gaziantep (Turquie) || Action man Parachutiste
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2 #1
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40364
Karma: 20905
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Trop ... BIEN !
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Les toits qui se soulèvent
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Avec un parachute aux couleurs des Etats Unis.
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Contribution le : Aujourd'hui 10:43:32
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|lsdYoYo
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2828
Karma: 1860
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3 - sacré boulot de conception / réalisation.
Contribution le : Aujourd'hui 11:41:30
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