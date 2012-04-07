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FMJ65 Marta Kostyuk fait une célébration originale (en tennis) pour sa victoire au Masterde Madrid 2 #1

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17362 Karma: 6775





Marta Kostyuk's post-match backflip did not disappoint #WTA #MadridOpen #Kostyuk C'est un flip inversé et non un salto arrière !Marta Kostyuk's post-match backflip did not disappoint#WTA #MadridOpen #Kostyuk

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