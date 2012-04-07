Marta Kostyuk fait une célébration originale (en tennis) pour sa victoire au Masterde Madrid
|FMJ65
|
Marta Kostyuk fait une célébration originale (en tennis) pour sa victoire au Masterde Madrid
|
2 #1
|
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17362
Karma: 6775
|
C'est un flip inversé et non un salto arrière !
Marta Kostyuk's post-match backflip did not disappoint #WTA #MadridOpen #Kostyuk
Contribution le : Aujourd'hui 10:47:27
|Signaler
|Wiliwilliam
|
0 #2
|
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40364
Karma: 20907
|
Devant son adversaire en pleurs.
Contribution le : Aujourd'hui 10:59:42
|Signaler