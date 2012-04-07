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FMJ65
Marta Kostyuk fait une célébration originale (en tennis) pour sa victoire au Masterde Madrid
 2  #1
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17362
Karma: 6775
C'est un flip inversé et non un salto arrière !


Marta Kostyuk's post-match backflip did not disappoint 😲👏 #WTA #MadridOpen #Kostyuk

Contribution le : Aujourd'hui 10:47:27
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Wiliwilliam
Re: Marta Kostyuk fait une célébration originale (en tennis) pour sa victoire au Masterde Madrid
 0  #2
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40364
Karma: 20907
Devant son adversaire en pleurs.

Contribution le : Aujourd'hui 10:59:42
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