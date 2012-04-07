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Wiliwilliam
Vidange d'eau du pont Torii || Dégazage de cochon || Combat de cerfs-volants
 2  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40371
Karma: 20913
ça se passe à Kumamoto, au Japon.


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Dans la province du Guizhou en Chine, une truie souffre d'un ballonnement sévère. Le vétérinaire procède donc à un dégazage. En allumant le tube de dégazage inséré, on peut surveiller la teneur en gaz à l'intérieur du cochon, afin de retirer promptement l'aiguille de dégazage et éviter d'endommager les tissus internes de l'animal. Il me semble que l'on avait déjà vu cette pratique sur Koreus, avec un vache.


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On le surnomme Le Destructeur! (non je déconne) ça se passe au brésil.


Contribution le : Aujourd'hui 14:59:26
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