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Wiliwilliam
Déboucher une évacuation d'eau || 4 de coeur fruité || Inondation catastrophique au Tajikistan
 2  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40371
Karma: 20913
c'est particulièrement satisfaisant!


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Styliser une carte à jouer avec un sacré coup de pinceau. 🍓


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ça se passe à Kalfi Sabad, district de Yovon, Tajikistan. La vidéo date d'hier.


Contribution le : Aujourd'hui 14:59:43
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