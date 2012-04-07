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FMJ65 Une fontaine très originale à Singapour 4 #1

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17370 Karma: 6784





https://www.reddit.com/comments/1szudt6 C'est le siphon éternel !

Contribution le : Aujourd'hui 18:44:15

Wiliwilliam Re: Une fontaine très originale à Singapour 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40375 Karma: 20914

La fontaine est assez connue. "the Rain Oculus whirlpool". Et oui ... c'est déjà arrivé que des crétins sautent dedans.



On voit l'écoulement d'eau à la fin de cette version de la vidéo, depuis l'intérieur du bâtiment.



https://www.reddit.com/comments/1smr5s9 C'est trop bien!La fontaine est assez connue. "the Rain Oculus whirlpool". Et oui ... c'est déjà arrivé que des crétins sautent dedans.On voit l'écoulement d'eau à la fin de cette version de la vidéo, depuis l'intérieur du bâtiment.

Contribution le : Aujourd'hui 19:05:26