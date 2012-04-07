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FMJ65
Une fontaine très originale à Singapour
 4  #1
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17370
Karma: 6784
C'est le siphon éternel !


https://www.reddit.com/comments/1szudt6

Contribution le : Aujourd'hui 18:44:15
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Wiliwilliam
Re: Une fontaine très originale à Singapour
 0  #2
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40375
Karma: 20914
C'est trop bien!
La fontaine est assez connue. "the Rain Oculus whirlpool". Et oui ... c'est déjà arrivé que des crétins sautent dedans.

On voit l'écoulement d'eau à la fin de cette version de la vidéo, depuis l'intérieur du bâtiment.

https://www.reddit.com/comments/1smr5s9

Contribution le : Aujourd'hui 19:05:26
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FMJ65
Re: Une fontaine très originale à Singapour
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17370
Karma: 6784
Encore plus classe de dessous. Merci @Wiliwilliam

Contribution le : Aujourd'hui 19:11:41
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