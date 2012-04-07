|FMJ65
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Une fontaine très originale à Singapour
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4 #1
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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C'est le siphon éternel !
https://www.reddit.com/comments/1szudt6
Contribution le : Aujourd'hui 18:44:15
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|Wiliwilliam
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0 #2
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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C'est trop bien!
La fontaine est assez connue. "the Rain Oculus whirlpool". Et oui ... c'est déjà arrivé que des crétins sautent dedans.
On voit l'écoulement d'eau à la fin de cette version de la vidéo, depuis l'intérieur du bâtiment.
https://www.reddit.com/comments/1smr5s9
Contribution le : Aujourd'hui 19:05:26
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|FMJ65
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Encore plus classe de dessous. Merci @Wiliwilliam
Contribution le : Aujourd'hui 19:11:41
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