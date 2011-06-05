|FMJ65
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Un point commun entre les araignées et les chats
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4 #1
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Contribution le : Aujourd'hui 19:07:22
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|Wiliwilliam
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0 #2
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Les poils?
Contribution le : Aujourd'hui 19:16:37
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|blahmeuh
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0 #3
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Je suis accro
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je serais curieux de voir la méthode de prise de vue
Contribution le : Aujourd'hui 20:28:06
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|alfosynchro
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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J'ai déjà tenu une mygale sur ma main, ça fait vraiment bizarre de sentir leurs griffes s'accrocher à la peau quand son maître la reprend !
Contribution le : Aujourd'hui 21:42:31
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