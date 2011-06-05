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FMJ65 Un point commun entre les araignées et les chats 4 #1

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17370 Karma: 6784

https://www.reddit.com/comments/1t2sd1r

Contribution le : Aujourd'hui 19:07:22

alfosynchro Re: Un point commun entre les araignées et les chats 0 #4

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 19188 Karma: 8263 J'ai déjà tenu une mygale sur ma main, ça fait vraiment bizarre de sentir leurs griffes s'accrocher à la peau quand son maître la reprend !

Contribution le : Aujourd'hui 21:42:31