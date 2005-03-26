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FMJ65
Tous les enfants aiment les dessins animés
 4  #1
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17370
Karma: 6784

https://www.reddit.com/comments/1t23d1u

Contribution le : Aujourd'hui 19:10:24
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Berousky
Re: Tous les enfants aiment les dessins animés
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 26/03/2005 16:39
Post(s): 13859
Karma: 803
Ils sont mignons tous assis dans le sable, il manque le pop corn a coté 😁

Contribution le : Aujourd'hui 21:42:11
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Meph974
Re: Tous les enfants aiment les dessins animés
 0  #3
Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
Post(s): 1309
Karma: 768
Je me demande s'ils comprennent ceux qu'ils voient. Puis d'un coté il y a que la télé qui change la vision des choses quand on est enfermé... comme pour les enfant sans jouet ou activité.

Contribution le : Aujourd'hui 21:53:20
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