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FMJ65 Tous les enfants aiment les dessins animés 4 #1

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17370 Karma: 6784

https://www.reddit.com/comments/1t23d1u

Contribution le : Aujourd'hui 19:10:24

Berousky Re: Tous les enfants aiment les dessins animés 0 #2

Je poste trop Inscrit: 26/03/2005 16:39 Post(s): 13859 Karma: 803 Ils sont mignons tous assis dans le sable, il manque le pop corn a coté

Contribution le : Aujourd'hui 21:42:11

Meph974 Re: Tous les enfants aiment les dessins animés 0 #3

Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 1309 Karma: 768 Je me demande s'ils comprennent ceux qu'ils voient. Puis d'un coté il y a que la télé qui change la vision des choses quand on est enfermé... comme pour les enfant sans jouet ou activité.

Contribution le : Aujourd'hui 21:53:20