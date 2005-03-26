|FMJ65
|
Tous les enfants aiment les dessins animés
|
4 #1
|
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17370
Karma: 6784
|
Contribution le : Aujourd'hui 19:10:24
|Signaler
|Berousky
|
0 #2
|
Je poste trop
Inscrit: 26/03/2005 16:39
Post(s): 13859
Karma: 803
|
Ils sont mignons tous assis dans le sable, il manque le pop corn a coté
Contribution le : Aujourd'hui 21:42:11
|Signaler
|Meph974
|
0 #3
|
Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
Post(s): 1309
Karma: 768
|
Je me demande s'ils comprennent ceux qu'ils voient. Puis d'un coté il y a que la télé qui change la vision des choses quand on est enfermé... comme pour les enfant sans jouet ou activité.
Contribution le : Aujourd'hui 21:53:20
|Signaler