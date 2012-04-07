Options du sujet Imprimer le sujet

lm2lm2 Séisme vu de la caméra d'une voiture 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 26/05/2024 22:47 Post(s): 44 Images enregistrées par la caméra embarquée d'une voiture qui s'est arrêtée par hasard juste à l'entrée d'un tunnel, alors qu'elle circulait sur une route de montagne au moment du grand séisme qui a frappé Taïwan le 3 avril 2024.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 21:03:31