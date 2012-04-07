|lm2lm2
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Séisme vu de la caméra d'une voiture
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1 #1
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Je viens d'arriver
Inscrit: 26/05/2024 22:47
Post(s): 44
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Images enregistrées par la caméra embarquée d'une voiture qui s'est arrêtée par hasard juste à l'entrée d'un tunnel, alors qu'elle circulait sur une route de montagne au moment du grand séisme qui a frappé Taïwan le 3 avril 2024.
Contribution le : Aujourd'hui 21:03:31
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|Wiliwilliam
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0 #2
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40377
Karma: 20914
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C'est un abri anti-avalanche/éboulement. ça ne pouvait pas mieux tomber!
Contribution le : Aujourd'hui 22:15:08
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