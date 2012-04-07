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lm2lm2
Séisme vu de la caméra d'une voiture
 1  #1
Je viens d'arriver
Inscrit: 26/05/2024 22:47
Post(s): 44
Images enregistrées par la caméra embarquée d'une voiture qui s'est arrêtée par hasard juste à l'entrée d'un tunnel, alors qu'elle circulait sur une route de montagne au moment du grand séisme qui a frappé Taïwan le 3 avril 2024.


Contribution le : Aujourd'hui 21:03:31
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Wiliwilliam
Re: Séisme vu de la caméra d'une voiture
 0  #2
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40377
Karma: 20914
C'est un abri anti-avalanche/éboulement. ça ne pouvait pas mieux tomber!

Contribution le : Aujourd'hui 22:15:08
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