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ablator Toutoutoutoutoutoulouse 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 06/12/2005 13:44 Post(s): 2005 Karma: 3751 Le vol Lufthansa reliant Munich à Toulouse porte le numéro 2222 ce qui se prononce en anglais "two two two two to Toulouse"



Heureusement que l'agent qui fait l'annonce n'est pas bègue...





Funniest flight number of Lufthansa !







Flight 2222 2 2louse | Lufthansa

Contribution le : Aujourd'hui 13:25:55

MYRRZINN Re: Toutoutoutoutoutoulouse 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3026 Karma: 5474 En plus Toulouse phonétiquement en anglais c'est "perdre" et en breton ça veut dire "trou sale" (toull lous). Autrement dit : trou du cul.

Donc 2 222, ça en fait beaucoup, des trous...

Contribution le : Aujourd'hui 14:59:28

alfosynchro Re: Toutoutoutoutoutoulouse 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 19194 Karma: 8263 Original !

Contribution le : Aujourd'hui 14:59:30