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ablator
Toutoutoutoutoutoulouse
 3  #1
Je masterise !
Inscrit: 06/12/2005 13:44
Post(s): 2005
Karma: 3751
Le vol Lufthansa reliant Munich à Toulouse porte le numéro 2222 ce qui se prononce en anglais "two two two two to Toulouse"

Heureusement que l'agent qui fait l'annonce n'est pas bègue...


Funniest flight number of Lufthansa !



Flight 2222 2 2louse | Lufthansa

Contribution le : Aujourd'hui 13:25:55
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MYRRZINN
Re: Toutoutoutoutoutoulouse
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3026
Karma: 5474
En plus Toulouse phonétiquement en anglais c'est "perdre" et en breton ça veut dire "trou sale" (toull lous). Autrement dit : trou du cul.
Donc 2 222, ça en fait beaucoup, des trous...

Contribution le : Aujourd'hui 14:59:28
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alfosynchro
Re: Toutoutoutoutoutoulouse
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19194
Karma: 8263
Original ! 🙂

Contribution le : Aujourd'hui 14:59:30
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