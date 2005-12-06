|ablator
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Toutoutoutoutoutoulouse
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3 #1
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Je masterise !
Inscrit: 06/12/2005 13:44
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Le vol Lufthansa reliant Munich à Toulouse porte le numéro 2222 ce qui se prononce en anglais "two two two two to Toulouse"
Heureusement que l'agent qui fait l'annonce n'est pas bègue...
Funniest flight number of Lufthansa !
Flight 2222 2 2louse | Lufthansa
Contribution le : Aujourd'hui 13:25:55
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|MYRRZINN
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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En plus Toulouse phonétiquement en anglais c'est "perdre" et en breton ça veut dire "trou sale" (toull lous). Autrement dit : trou du cul.
Donc 2 222, ça en fait beaucoup, des trous...
Contribution le : Aujourd'hui 14:59:28
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|alfosynchro
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Original !
Contribution le : Aujourd'hui 14:59:30
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