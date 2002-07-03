Une démonstration de police russe se passe mal



Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 76731 Karma: 38486

Le 28 juin 2024, à Ivanteïevka, dans la région de Moscou, en Russie, un agent de la police routière a échappé de justesse à un grave accident lors d'une démonstration d'entraînement. L'incident s'est produit au centre de formation professionnelle des agents de la police routière, où se produisait l'équipe de voltige aérienne « Cascade ». Au cours de la démonstration, une voiture de police routière, effectuant une manœuvre sur deux roues, a dévié de sa trajectoire de manière inattendue et a tragiquement écrasé la tête de l'agent avec sa roue. Heureusement, l'agent portait un casque, ce qui lui a probablement sauvé la vie. Il a été rapidement hospitalisé et reçoit actuellement des soins médicaux sous étroite surveillance.

Contribution le : Aujourd'hui 18:01:34