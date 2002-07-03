|Asmodee88
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Une démonstration de police russe se passe mal
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3 #1
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Je suis accro
Inscrit: 17/11/2016 14:10
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Contribution le : Aujourd'hui 16:43:46
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|alfosynchro
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1 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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C'est un ralentisseur amovible.
Contribution le : Aujourd'hui 17:33:05
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|MYRRZINN
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1 #3
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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R.I.P. : il est parti dans l'essieu.
Contribution le : Aujourd'hui 17:37:10
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|Koreus
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0 #4
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Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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Le 28 juin 2024, à Ivanteïevka, dans la région de Moscou, en Russie, un agent de la police routière a échappé de justesse à un grave accident lors d'une démonstration d'entraînement. L'incident s'est produit au centre de formation professionnelle des agents de la police routière, où se produisait l'équipe de voltige aérienne « Cascade ». Au cours de la démonstration, une voiture de police routière, effectuant une manœuvre sur deux roues, a dévié de sa trajectoire de manière inattendue et a tragiquement écrasé la tête de l'agent avec sa roue. Heureusement, l'agent portait un casque, ce qui lui a probablement sauvé la vie. Il a été rapidement hospitalisé et reçoit actuellement des soins médicaux sous étroite surveillance.
Contribution le : Aujourd'hui 18:01:34
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