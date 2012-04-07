Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam L'impressionnante grotte de Fingal || Du piano hip-hop 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40384 Karma: 20918

Chargement de la vidéo...



-------------------------------------------------------



Le pianiste Levi Schechtmann se réapproprie l'instrument.

Chargement de la vidéo...

C'est une célèbre caverne basaltique située dans les Hébrides intérieures d'Écosse, sur l'île inhabitée de Staffa. C'est presque surréaliste.-------------------------------------------------------Le pianiste Levi Schechtmann se réapproprie l'instrument.

Contribution le : Aujourd'hui 17:53:33