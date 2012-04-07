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Wiliwilliam
L'impressionnante grotte de Fingal || Du piano hip-hop
 1  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40384
Karma: 20918
C'est une célèbre caverne basaltique située dans les Hébrides intérieures d'Écosse, sur l'île inhabitée de Staffa. C'est presque surréaliste.


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Le pianiste Levi Schechtmann se réapproprie l'instrument.


Contribution le : Aujourd'hui 17:53:33
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