Ferme à thon || 3x900° en skate à 9 ans



La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40387 Karma: 20926



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Ema Kawakami (né le 8 septembre 2014) est un skateboarder japonais. Il est le plus jeune à avoir réussi un 900 et le premier à avoir réussi trois 900 consécutifs. La vidéo date de 2022.

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Alimentation continue en poisson frais d'une cage d'engraissement de thons. Chaque thon a besoin de dix kilos de poisson gras par jour pour prendre du poids.-------------------------------------------------------Ema Kawakami (né le 8 septembre 2014) est un skateboarder japonais. Il est le plus jeune à avoir réussi un 900 et le premier à avoir réussi trois 900 consécutifs. La vidéo date de 2022.

Contribution le : Aujourd'hui 08:55:52