|Wiliwilliam
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Ferme à thon || 3x900° en skate à 9 ans
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2 #1
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Alimentation continue en poisson frais d'une cage d'engraissement de thons. Chaque thon a besoin de dix kilos de poisson gras par jour pour prendre du poids.
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Ema Kawakami (né le 8 septembre 2014) est un skateboarder japonais. Il est le plus jeune à avoir réussi un 900 et le premier à avoir réussi trois 900 consécutifs. La vidéo date de 2022.
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Contribution le : Aujourd'hui 08:55:52
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Après le Téléton, le photomaton : le ferme à thon !
En clair, pour en bouffer un kilo, il faut qu'eux en bouffent des tonnes ! Impressionnant !
Contribution le : Aujourd'hui 09:31:46
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