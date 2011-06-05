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Wiliwilliam
Ferme à thon || 3x900° en skate à 9 ans
 2  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40387
Karma: 20926
Alimentation continue en poisson frais d'une cage d'engraissement de thons. Chaque thon a besoin de dix kilos de poisson gras par jour pour prendre du poids.


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Ema Kawakami (né le 8 septembre 2014) est un skateboarder japonais. Il est le plus jeune à avoir réussi un 900 et le premier à avoir réussi trois 900 consécutifs. La vidéo date de 2022.


Contribution le : Aujourd'hui 08:55:52
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alfosynchro
Re: Ferme à thon || 3x900° en skate à 9 ans
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19210
Karma: 8266
Après le Téléton, le photomaton : le ferme à thon !

En clair, pour en bouffer un kilo, il faut qu'eux en bouffent des tonnes ! Impressionnant !

Contribution le : Aujourd'hui 09:31:46
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