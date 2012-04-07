Gâchis alimentaire Carrefour || Des vêtements neufs dans le désert
|Wiliwilliam
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Gâchis alimentaire Carrefour || Des vêtements neufs dans le désert
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Un des conteneurs à ordures de la chaîne alimentaire Carrefour. Tout type d'aliments encore comestibles sont jetés.
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Dans le désert d'Atacama (Chili), des milliers de tonnes de vêtements neufs provenant de grandes enseignes sont jetés par l'industrie textile occidentale.
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Contribution le : Aujourd'hui 12:40:54
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