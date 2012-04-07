Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Gâchis alimentaire Carrefour || Des vêtements neufs dans le désert 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40389 Karma: 20930

Chargement de la vidéo...



-------------------------------------------------------



Dans le désert d'Atacama (Chili), des milliers de tonnes de vêtements neufs provenant de grandes enseignes sont jetés par l'industrie textile occidentale.

Chargement de la vidéo...

Un des conteneurs à ordures de la chaîne alimentaire Carrefour. Tout type d'aliments encore comestibles sont jetés.-------------------------------------------------------Dans le désert d'Atacama (Chili), des milliers de tonnes de vêtements neufs provenant de grandes enseignes sont jetés par l'industrie textile occidentale.

Contribution le : Aujourd'hui 12:40:54